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Yaşam

Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi

Katar'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 23:32 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:32
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Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlar çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bu tedbirler kapsamında iki hafta önce Katar'dan gelen 60 Türk vatandaşı, Bursa'da bulunan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren 60 kişi, AFAD koordinesinde memleketlerine gönderildi.

Yurttan ayrılanlardan bazı vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı görevlilere teşekkür etti. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.

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