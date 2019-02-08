‘Kat’ı sanatı’ geleceğe aktarılıyor

Osmanlı kültüründe önemli yeri bulunan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan kat’ı sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında bulunuyor. Bu sanatın yok olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Atakum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Merkezi’nde kurs veriliyor.

BENİM İÇİN TERAPİ GİBİ OLUYOR

Burada kursiyerler, kat’ı sanatıyla tablo ve hediyelik eşyalar üretiyor. Kat’ı sanatı öğrenmek için eğitim alan kadınlar, hünerli elleriyle bu sanatı, geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kat’ı sanatı usta öğreticisi Fehimi Kaya, kat’ı sanatının sabır, emek, incelik ve dikkat gerektirdiğini söyledi. Kat’ı’nın Osmanlı’dan gelen bir sanat olduğunu belirten Kaya “Kat’ı, kağıt veya derinin çeşitli boyutlarda kesilip üst üste koyulması, böylece üç boyutlu hale getirilmesiyle ilgili bir sanat. Bu sanata kadınlarımız oldukça ilgi gösteriyor” dedi. Kursiyerlerden Sema Beşirli ise bu sanatı öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirerek “Benim için terapi gibi oluyor. Yaklaşık 6 aydır kursa geliyorum hatta sipariş de aldım” diye konuştu.