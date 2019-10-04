Katiliyle fotoğrafı... Genç kızın cesedi boş binada bulundu

Moskova'nın Balaşiha bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki genç bir kız, arkaşdaşıyla yürümeye çıkacağını söyleyerek evden ayrıldı.

Uzun süre eve dönmeyen genç kızın ailesi, yetkililere haber verdi ve arama faaliyetleri başladı. Aramaların ikinci gününde genç kızın cesedi, terk edilmiş bir binada bulundu.

Genç kızın başına tuğlayla vurulduğu ve aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

KATİLİ SIRA ARKADAŞI ÇIKTI

Polisin yürütttüğü çalışmalar sonrası, genç kızın katili kısa sürede bulundu. Katıilin dokuzuncu sınıf öğrencisi ve genç kızın sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Yakalandığında cinayeti inkar eden genç, daha sonra aralarında bir kavga çıktıktan sonra arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.