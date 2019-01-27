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Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreyi aştı, ekipler zirveye ulaştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Askeri üs bölgesinin kardan kapalı yollarını açmak için zorlu kış şartlarına aldırmadan 15 gündür aralıksız çalışan ekipler zirveye ulaştı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri ve belediye ekipleri gece gündüz çalışarak tüm köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. İlçeden 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesinin yolu da şiddetli kar ve tipi sonrası ulaşıma kapandı. Yolun tekrar açılması için 15 gün önce çalışma başlatan ekipler Kato Dağı zirvesine ulaştı. Dozer, eskavatör, kepçe ve loderlerin gece gündüz çalışmaları sonucu yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Cevizağaç köyünden Tuzluca üs bölgesine kadar kar kalınlığı yer yer 8 metre ölçüldü. 15 günlük çalışmanın ardından zirveye ulaşan ekiplere Mehmetçik tarafından sıcak çay ikram edildi.

"Devletin bütün imkanlarını seferber ediyoruz"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş devletin tüm imkanlarını Mehmetçik için seferber ettiklerini söyledi. Aktaş, Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'i ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Kato Dağında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Mehmetçiğimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve korucumuz insanımızın huzuru için güvenliği için kar demeden kış demeden en ücra dağlarda 6-7 metre karın yağdığı yerlerde görev yapıyorlar. Onlara sağlık, sıhhat diliyoruz, başarı diliyoruz.

Gönlümüz onlarla birlikte ayrıca onların o bulundukları yerlerde rahat edebilmeleri için devletin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Oranın yolu tabi bir süre kapalı kaldı. Ama daha sonra Karayolları ve bizim İl Özel İdaresi ekiplerinin destekleriyle o yollar açıldı. Ama yol kapalı olsa dahi havadan helikopterle tabi yavrularımızın askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara ve ülkenin her yerinde görev yapan Mehmetçiğimize askerimize polisimize ve korucumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

"15 gündür karla mücadele ediyoruz"
İş makineleri saha şefi Fahri Erdal yol açma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdal, "Kar bayağı yağmış. Çalışmalarımız tipiden dolayı geç ilerliyordu. Bazı yerlerde 8 metre kar var. Kaymakamımızın verdiği imkanlar doğrultusunda çalışıyoruz. Köy yollarımız açık. Sadece askeri üs bölgenin yollarını açıyoruz" diye konuştu.
Dozer operatörü İrfan Cin, 15 gündür aralıksız çalıştığını belirterek kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiğini söyledi. Cin, "15 gündür karla mücadele ediyoruz. Şükür bugün bitti ve askeri üs bölgemize yolumuzu açtık. Bazen 10 metreyi bulan kar ile karşılaştık" şeklinde konuştu.

Cihat Akdaş isimli ilçe özel idare personeli karla mücadele ekipleri olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Akdaş, "Yılbaşından itibaren sürekli kar yağınca yolların tamamı kapandı. Bizler gece gündüz çalışarak tüm yollarımızı ulaşıma açtık şimdi de Kato Dağı zirvesindeyiz" ifadelerini kullandı.

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