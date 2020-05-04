Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

DHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:34

Camiatik Mahallesi 75'inci Yıl Sokak'taki sitede oturanlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık ve polis ekiplerine moral vermek için sürpriz yapmaya karar verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları asarak hazırlık yapan mahalleli, 155 ve 112'yi arayıp, "Burada çok büyük bir kavga çıktı, kavga bıçaklı ve sopalı bir kavga. Kavgada çok sayıda yaralı var acil ekip yönlendirir misiniz" diyerek her iki ekibe de ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada apartmanlardan balkon ve camlara çıkan mahalleli gelen ekiplere alkışlar yaparak, "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.

PASTA KESİLDİ

Mahalledeki bir grup ise ekiplerin mahalleye girmesiyle araçlardan çalan oyun havası eşliğinde yol üzerindeki konfeti ve maytapları yakıp karşılama yaptı. Mahalleli gelen ekiplere moral vermek amacıyla asılsız ihbarda bulunduklarını söyleyip, hep birlikte pasta kesti. Kavga ihbarına gelen polis ve sağlık ekipleri kendilerine sürpriz yapıp pasta kesen mahallelilere megafonlarından teşekkür etti.

'MORAL VE MOTİVASYON VERMEK İSTEDİK'

Mahalleli olarak sağlık ve güvenlik güçlerine moral, motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten mahalle sözcüsü Erdinç Pilan, "Bu zorlu günlerde koronavirüs mücadelesinde bizlerin sağlığı ve güvenliği için dışarıda çalışan sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarımıza moral motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenledik Balkonlarımızdan alkışlayarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına emniyet mensuplarına ve her ne kadar şu an burada olmasa bile jandarmamıza tüm Malkara adına teşekkür ediyorum, sağlıklı ve iyi çalışmalar diliyorum. Evde kal Malkara, evde kal Türkiye" dedi.