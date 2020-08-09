Kavgada bıçaklanan kişi polis ekiplerince yol kenarında bulundu

AA 09 Ağustos 2020 Pazar 22:31 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 22:31

Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede silahlı kavga çıktığı, şüphelilerin araçla bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, kavgada yaralanan Celil Y'yi olay yerine yakın bir alanda yolda yaralı halde buldu.

Yaralanan Celil Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler araçla kaçan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu Bitez Mahallesi'nde yakaladı. Araçtaki G.B. ve O.I. gözaltına alınırken, yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.