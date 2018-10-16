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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmak isterken bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi'nde yaşayan Dündar Aksak (51), yol verme nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmaya çalıştı. Aksak, yaşanan arbede sırasında kalbinden bıçaklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Aksak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaş Belediyesinde ulaşım görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Aksak'ın cenazesinin, Kınık Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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