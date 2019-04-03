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Kaya mezarlarında tarihi ayıp

Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi’ndeki M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor.

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Ziyaretçiler etrafı çöplüğe dönen tarihi mezarlardaki çatlaklara da dikkati çekip, bir an önce önlem alınmasını istedi. Kaya mezarlarını ziyaret eden ve otomobilleri ile önünden geçerken fotoğraf çektirmek için duranlar, etrafta biriken çöpleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik İdyma Kenti’ne ev sahipliği yapan Akyaka’daki kaya mezarlarındaki çatlaklar da dikkati çekiyor. 

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