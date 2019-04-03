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'Kayahan'ın belgeselini hazırlıyoruz'

Türk Pop müziğine damga vuran büyük usta Kayahan, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sanatçının eşi İpek Açar “Aile olarak bir Kayahan belgeseli üzerinde çalışmalara başladık” dedi.

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Pop müzik yorumcusu, besteci ve şarkı yazarı Kayahan, vefatının 4. yılında anılıyor. Türk Pop müziğe damga vuran büyük usta Kayahan’ı adını en güzel şekilde yaşatan eşi İpek Açar, ‘Plak ve Ben’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayahan belgeseli için hazırlık aşamasında olduklarının müjdesini veren Açar “Aile olarak bir Kayahan belgeseli üzerinde çalışmalara başladık” dedi. 

KIZI DA YER ALACAK

Açar, “Bu projede profesyonel bir ekip, Beste ve ben beraberiz. Çabamız amacımız en güzelini yapmak. Çocukluğundan itibaren mutluluklarını, kırgınlıklarını, yıllarını müziğe vermiş bir ustanın mücadelesini, fikirlerini, tüm yaşanmışlıklarını kapsayan çok özel bir proje olacak” diye konuştu. 

ALBÜM MÜJDESİ VERDİ  

Müzikal anlamda çok mutlu olduğu bir dönem yaşadığını belirten İpek Açar “Kayahan’ın En İyileri 2 albümü için çalışmalara başladık. Haziran ayında Alper Kömürcü’nün şefliğinde “Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik” projesi ile Harbiye Açıkhava’da sahne alacağız. Ayrıca Alper Bey ile ortak çalışmamız ‘Mazinin Sevdası’ single’ı da çok yakında dinleyiciler ile buluşacak. Yapması kolay olmayan işlere imza attığımız için gururluyum” diyerek yeni projelerini paylaştı. Eserlerinde her zaman insanları birlik ve sevgiye davet eden usta sanatçı Kayahan Açar, 45 yıllık sanat hayatı boyunca yüzlerce şarkıya imza attı. Usta sanatçının “Ne Oldu Can” albümündeki “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi” adlı eseri de Ak Parti tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı. 

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