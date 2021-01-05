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Yaşam

Kaybolan 18 yaşındaki işitme engelli genç kız aranıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dünden beri haber alınamayan işitme engelli genç kız için arama çalışması başlatıldı. Baba Sabri K, kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirterek, onu görenlerin veya hakkında bilgi sahibi olanların, insaniyet namına kendilerine ulaşmalarını istedi.

AA05 Ocak 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 16:06
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Diyarbakır'dan bir süre önce yakınlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere ilçeye gelen 18 yaşındaki B.K, dün ailenin küçük yaştaki çocuklarına göz kulak olmak üzere evde kaldı.

Öğlen saatlerinde eve gelen yakınları, B.K'yi bulamayınca çevrede arama yaptı. Genç kızın ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, B.K'nin bulunması için çalışma başlattı.

Baba Sabri K, AA muhabirine, kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirterek, onu görenlerin veya hakkında bilgi sahibi olanların, insaniyet namına kendilerine ulaşmalarını istedi.

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