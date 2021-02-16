Kaybolan doktoru arama çalışmaları başladı

AA 16 Şubat 2021 Salı 23:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 23:15

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan doktorun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıktı.

Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulundu.

AFAD ve bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.