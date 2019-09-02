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Kaybolan zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de 34 gündür kendisinden haber alınamayan zabıt katibini arama çalışmaları devam ediyor.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyü Yeniçıkan mevkisinde, zabıt katibi Ömer Doğan'a (44) ait bahçenin bulunduğu bölgede sürdürüyor.

Arama faaliyetlerinde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği "Konuk" da kullanılıyor.

Adliyede zabıt katibi olarak görev yapan Ömer Doğan, 1 Ağustos'ta işe gitmek için evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirmişti.

Olayla ilgili Doğan'ın akrabası H.D. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Doğan'ın, 2014 yılında aynı köyde kaybolan ve ölü bulunan iki çobanın akrabası olduğu öğrenilmişti.

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