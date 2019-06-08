Kayınbaba-damat tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeği ile vurarak öldürdü.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Baltalı Mahallesi'nde Mahmut E. (58) adlı şahıs, kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştığı damadı Emrullah Baş'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerinde 5 adef boş fişek bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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