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Kayınpederinin su değirmenini 7 yıldır işletiyor

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ceylan, 7 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan kayınpederine ait asırlık su değirmeninin işletmeciliğini üstlendi.

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Giresunlu Ayşe Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan kayınpederine ait asırlık su değirmenini 7 yıldır işletiyor.
 
Keşap ilçesi Karabulduk köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık su değirmenini işleten kayınpederinin, rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
 
Yöre halkından yoğun talep gören, 12 ay taşları dönen değirmenin kapısına kilit vurulmasına gönlünün razı gelmediğini ifade eden Ceylan, buranın işletmeciliğini yapmaya karar verdiğini belirtti.
 
Meslek hakkında hiçbir şey bilmediği için ilk günlerde komşuları ve akrabalarının "Yapamazsın" dediğini anlatan Ceylan, "İnsanların söylemlerine kulak asmadım. Değirmen işletmeciliğinin tüm detaylarını kendi kendime, deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. İnat ettim, yılmadım ve başardım. İlk başlarda zordu. Zamanla kavradım, artık kolay gelmeye başladı." diye konuştu.
 
Yöre halkının kendisini kabullendiğini ve desteklemeye başladığını bildiren Ceylan, insanların düşüncelerinin değişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
 
"AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUM"
 
Ceylan, eşinin çiftçilik yaptığını, kendisinin de değirmenden elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.
 
Karabulduk ve çevre köylerdeki halkın un ihtiyacını karşıladığını belirten Ceylan, "İnsan işini severek yaptığı takdirde üstesinden gelinemeyecek zorluk bulunmuyor." dedi.
 
En büyük hayalinin çocuklarının iyi eğitim alması olduğunu anlatan Ceylan, ömrü yettiği sürece mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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