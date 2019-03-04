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Kayınvalidesini ve kayınbiraderlerini öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Ferhat Aslan daha tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

  • DHA
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Olay saat 01.30 sıralarında, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi.
 
Ferhat Aslan tartışma sırasında tabancasını çıkartarak ardı ardı ateşleyip kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
 
Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri 4 kişinin öldüğünü belirledi. 
 
Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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