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Kayınvalidesinin eşini kendisine göstermediğini öne sürüp, intihara kalkıştı

Bursa'da kayınvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne sürerek çıktığı evin terasına çıkıp, intihara kalkışan İslam V. (23), polisin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilerek eylemine son verdi.

  • DHA
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Yeliz V., eşi İslam V.'yi terk edip annesinin yanına yerleşti. Kayıvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne süren İslam V., dün gece oturduğu 3 katlı evin terasına çıktı. Yanına aldığı bir bidon benzinle ateş yakan, bağırıp çağırarak kendisini de ateşe vereceğini söyleyen İslam V.'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, İslam V.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışması başlattı. İslam V., kayınvalidesinin tutuklanmasını istedi. Polis, İslam V.'nin eşi Yeliz V. ve kayınvalidesini olay yerine getirdi. İslam V., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çabası sonucu ikna edilerek eylemini sonlandırdı. 
 
Polis merkezine götürülen İslam V.'nin ifadesinde, ''Eşimin yüzünü 5 aydır göremiyorum. Çocuklarımı düşük yaptırdı, kayınvalidemin ceza almasını istiyorum'' dediği belirtildi.

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