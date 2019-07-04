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Kayıp balıkçıdan 42 gündür haber alınamıyor

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 42 gündür bir sonuca ulaşılamadı.

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Kentte, balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce hava şartlarının uygun olduğu günlerde Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve zaman zaman bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bu arada Öztuğrul'un ailesi de arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

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