İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1651
  • EURO
    8,6182
  • ALTIN
    423.239
  • BIST100
    1521.12
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayıp başvurusu yaptıkları adamı öldürüp, cesedini uçurumdan atmışlar
Yaşam

Kayıp başvurusu yaptıkları adamı öldürüp, cesedini uçurumdan atmışlar

Adana'da 3 yıl önce kaybolduğu bildirilen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:02
ABONE OL

Anaokulu öğretmeni N.G. (39), 2018 yılında eşi M.G'den (44) haber alamadıkları iddiasıyla polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan kişinin banka hesabındaki paranın eşi ve yakınları tarafından kullanılmadığını fark eden polis, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile M.G'nin öldürülmüş olma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Şüphe üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, yaklaşık 5 aydır N.G'nin yaşadığı Tellidere Mahallesi'nde araştırma yaptı.

Polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte N.G. ile babası A.D'nin akşam saatlerinde içi dolu büyük bir poşet taşıdıklarını belirledi.

Aileyi takibe alan ve poşette M.G'nin cenazesini taşıdıklarını değerlendiren polis, cinayet şüphesiyle A.D. ve N.G'yi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Gözaltına alındığı sırasında rahatsızlanan A.D. hastaneye kaldırıldı. A.D'nin, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

N.G'nin ise emniyetteki ifadesinde, cinayeti babası A.D'nin işlediğini, daha sonra cenazeyi uçurumdan aşağı attıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.