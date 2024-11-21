Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı. Ancak kadın, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını darbedip, boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.