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Kayıp Evrim'in tutuklu bulunan annesi serbest bırakıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Ateş'in tutuklu bulunan annesi Dilek Ateş serbest bırakıldı.

  • DHA
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Turhal’da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek’e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.
 
Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim’i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Baba Burhan Atış’ın, Evrim için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.
 
ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI
 
Evrim Atış’ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım’da son verildi. Evrim’e ait her hangi bir ize rastlanmadı.
 
Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim’in, Zile Cezaevi’nde bulunan annesi Dilek Atış’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış’ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Anne Dilek Atış’ın tahliye yazısının cezaevine ulaşmasının ardından salıverileceği öğrenildi.

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