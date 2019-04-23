Kayıp Furkan'ın babası: Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak çocukları Furkan'ın kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular sevk edildi. Yaklaşık 100 jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarılarına kadar sürdürülen çalışmalarda ekipler, iz ve kadavra köpekleriyle arazide ve yaban hayvanların yuvalarında Furkan'ı aradı. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanda hem su altında, hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Ancak Furkan´a ulaşılamadı. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit 21 Nisan'da jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açıldı. Ancak mezarlıktan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi.

Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan´ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan ile zihinsel engelli olduğu belirtilen amca Yusuf Yiğit, 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK: KASTEN ÖLDÜRME ŞÜPHESİ VAR

Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Budaklı Mahallesi'nde Furkan Yiğit'i arama çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

VALİ OKAY MEMİŞ: AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş ise dün yaptığı açıklamada ailenin çelişkili beyanları bulunduğunu söyledi. Henüz bulunamayan çocukla ilgili bir istismarın söz konusu olmadığını, ellerinde bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirten Vali Memiş, "Ailenin kayıp olup olmadığı konusunda, vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır oldu. İnfiale uğratacak bir konu olduğu için suhuletle ve ciddiyetle yürütmek durumundayız. Bütün safahatlarını bizzat kendim takip ediyorum. İl Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı gibi bütün birimlerle konuyu takip ediyor. Bugün yarın netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Gözaltına alınan aile bireylerinin İlçe Jandarma Karakolu'ndaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Köyde dün gece ara verilen Furkan Yiğit'i arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Furkan'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.