Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayıp kadın su kuyusunda bulundu

Malatya'da dün kaybolan kadın su kuyusunda bitkin halde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan Feride Başyurt'tan (53) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla mahalle kırsalında arama çalışması başlattı.

Başyurt, ekipler tarafından bir bahçede 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bitkin halde bulundu.

İçinde bir miktar su olan kuyudan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başyurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA