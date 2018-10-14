Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayıp köpeği 'Fındık' için sosyal medyadan gözü yaşlı yardım istedi

Isparta'da yaşayan Sema Bağbak, kayıp köpeği 'Fındık'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi. Bağbak, ''Fındık', 4 gündür kayıp. Ne olur, paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Bulana ne para istiyorsa vereceğim' diyerek, gözyaşı döktü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih Mahallesi'nde oturan Sema Bağbak, birkaç gün önce köpeği 'Fındık'ı kaybetti. Köpeğini bulamadığı için büyük üzüntü yaşayan Bağbak, son çare olarak sosyal medyaya başvurdu. Gözü yaşlı çektiği videoda köpeğinin bulunması için yardım isteyen Bağbak, takipçilerini desteğe çağırdı.
 
Sema Bağbak, paylaşımında, "'Fındık', 4 gündür kayıp. Ne olur, Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Isparta'da kayboldu. Haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın. Ne olur, akıbetini bilmek istiyorum. Kimin elindeyse getirsin. Ne olur, haber verin. Bulamıyorum köpeğimi, haber vermediğim yer kalmadı. Bulana ne para istiyorsa vereceğim, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü. Sema Bağbak'ın videosu, kısa sürede birçok kişi kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA