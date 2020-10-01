Kayıp olan zihinsel engelli şahıs bulundu

IHA 01 Ekim 2020 Perşembe 19:41 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:41

Sivas’ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde bulundu.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki zihinsel engelli Remzi Deniz’den üç gündür haber alınamıyordu. Sivas Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri de yaşlı adamı bulmak için Kızılırmak’ta arama çalışması başlatmıştı. Yaşlı adam bu gün akşam saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde vatandaşlar tarafından bulundu. Yaşlı adam polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Altuntabak Polis Karakolu’na götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, karakoldaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından evine götürüldü.