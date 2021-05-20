Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:29

Ürgüp'ün Çökek köyündeki evinden dün sabah ayrılıp, 50 UD 301 plakalı traktörle yola çıkan Osman Aksoy, bir daha dönmedi. Yakınları, haber alamadıkları Aksoy için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Aksoy için arama çalışması başlattı. Kırsal alanda dünden beri aranan Aksoy'un, bugün Kızıldere mevkisindeki 15 metrelik şarampolde, traktörün altında cansız bedeni bulundu. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Osman Aksoy'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.