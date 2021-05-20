İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2021 Perşembe / 8 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Nevşehir'de dünden beri haber alınamayınca kayıp olarak aranan Osman Aksoy'un (90), 15 metrelik şarampolde, traktörünün altında cansız bedenine ulaşıldı.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:29
ABONE OL

Ürgüp'ün Çökek köyündeki evinden dün sabah ayrılıp, 50 UD 301 plakalı traktörle yola çıkan Osman Aksoy, bir daha dönmedi. Yakınları, haber alamadıkları Aksoy için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Aksoy için arama çalışması başlattı. Kırsal alanda dünden beri aranan Aksoy'un, bugün Kızıldere mevkisindeki 15 metrelik şarampolde, traktörün altında cansız bedeni bulundu. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Osman Aksoy'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.