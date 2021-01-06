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Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu! Çöp poşeti içerisinde cesedine ulaşıldı

Bingöl'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın (35), Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
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Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

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