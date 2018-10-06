Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Fikret Saraç'ın, denizde cesedi bulundu.
- DHA
Fatsa'da yaşayan Fikret Saraç'ın yakınları 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Saraç'ın son olarak görüldüğü liman bölgesinde arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan aramada Saraç'ın cansız bedeni bulundu. Fikret Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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