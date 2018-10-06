Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

Fatsa'da yaşayan Fikret Saraç'ın yakınları 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Saraç'ın son olarak görüldüğü liman bölgesinde arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan aramada Saraç'ın cansız bedeni bulundu. Fikret Saraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.