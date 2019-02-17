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Kayıp üniversiteli kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Tunceli'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi genç kız, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan (26) haber alamayan ailesi, önceki gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine Tankaş'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında suda bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.

Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleriyle yaptığı incelemede, cesedin kayıp üniversite öğrencisi Tankaş'a ait olduğunu belirledi.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan genç kızın cesedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

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