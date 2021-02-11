İSTANBUL 19°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2021 Perşembe / 29 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0557
  • EURO
    8,5756
  • ALTIN
    417.887
  • BIST100
    1557.41
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayıplara karışan 11 yaşındaki Ali'den acı haber
Yaşam

Kayıplara karışan 11 yaşındaki Ali'den acı haber

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:57
ABONE OL

Ali Kazım Ülker'in (11) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çocuğun cenazesi annesi ve ağabeyleri tarafından teslim alındı. Aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü.

Ülker'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hurma Mahallesi'nde Ali Kazım Ülker'den uzun süre haber alamayan anne Habibe ile oğlu İlyas Ülker, dün, mahalledeki çocukların yönlendirmesiyle mahallenin yanındaki dağlık alanda yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise haber vermişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaya ve insansız hava aracı (İHA) ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucunda dağın kayalık alanında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.