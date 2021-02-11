Kayıplara karışan 11 yaşındaki Ali'den acı haber

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:57

Ali Kazım Ülker'in (11) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çocuğun cenazesi annesi ve ağabeyleri tarafından teslim alındı. Aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü.

Ülker'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hurma Mahallesi'nde Ali Kazım Ülker'den uzun süre haber alamayan anne Habibe ile oğlu İlyas Ülker, dün, mahalledeki çocukların yönlendirmesiyle mahallenin yanındaki dağlık alanda yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise haber vermişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaya ve insansız hava aracı (İHA) ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucunda dağın kayalık alanında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu.