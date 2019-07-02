Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın bıçaklanarak öldürülmesi, Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan'ın ise yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Safa İnan'ın ağabeyleriyle tartışan gruba doğru koşması ve daha sonra bıçaklanarak bir kafeye elini göbeğine doğru tutarak içeriye girmesi yer alıyor.

Diğer kişilerin alandan kaçması da kayıtlara yansıyor.

OLAY

Merkez Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 26 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Safa Akif İnan (15) ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı.

Yaralılardan Safa Akif İnan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından 8 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.