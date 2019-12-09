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Kayseri Valiliğinden ''İneğe trafik cezası'' haberi açıklaması

Kayseri Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında 'İneğe trafik cezası' başlığıyla yer alan habere ilişkin, cezanın büyükbaş hayvanın sahibine yazıldığı bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, konunun kamuoyuna yanlış yansıtıldığı, cezanın büyükbaş hayvana değil, Sarız ilçesinde trafiği tehlikeye sokan ineğin kulak küpe numarasından tespit edilen sahibine yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 5/a maddesi ile trafiğin düzenlenmesi, sürücülerin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını denetleme görevinin jandarmaya verildiği aktarıldı.

Aynı kanunun 69/1 maddesinde yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu u?zerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmanın trafik suçu olarak belirtildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda kara yollarında seyreden araçların ve içerisinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu hükmü ihlal eden hayvan sahiplerine 2019 yılı için 108 lira idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, 2019 yılında Kayseri genelinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara çarpma sonucu 167 trafik kazası meydana geldiği, 41 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında 'İneğe trafik cezası' şeklinde çıkan haber yanlış lanse edilmiş olup, 14 Kasım'da kara yolunda başıboş hayvanların dolaştığı ihbarı üzerine, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla icra edilen trafik kontrolünde, başıboş dolaşan hayvanın, sahibini tespit etmek için kulak küpe numarası alınmış, hayvan sahibine, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69/1 maddesi gereğince 108 lira idari trafik ceza tutanağı tanzim edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan kara yollarında güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm trafik tedbirleri yine halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

Öte yandan, ineğin sahibi D.A. hakkında basın yoluyla güvenlik kuvvetlerini aşağıladığı iddiasıyla adli süreç başlatılacağı öğrenildi.

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