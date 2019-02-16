Kayseri'de 100 TL'lik 54 sahte banknot ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren şahısların üzerinde yaptığı aramada farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para ele geçirdi
- İHA
Bugün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Depo caddesi üzerinde alkollü şahısların çevreyi rahatsız ettiği ihbarına giden Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine yüklü miktarda para verdiğini gördü. Bunun üzerine şahıslarda arama yapan ekipler, iki farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para olduğunu tespit etti.
Sahte paralara el konulurken, Mustafa D. ve Sebahattin T. gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.