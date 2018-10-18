Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayseri'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 152 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya yolu girişindeki kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, bir minibüsteki 20 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı. Son 2 günde, Van'dan gelip batı illerine giden yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde de 132 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 152 göçmenin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA