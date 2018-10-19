Kayseri'de 2 metrelik fil kafatası bulundu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce de fosile rastlanan baraj kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde, bir çobanın ihbarı sonucu kazı çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, kazı çalışmalarına katıldı.

Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin, Anadolu'da bir başka örneğinin olmadığını belirtti.

Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise şunları kaydetti:

"Taşhan'da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 santimetre boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası, Kayseri ve Türkiye için çok önemli."

Kazılarda çıkarılan fosillerin, Kayseri Bilim Merkezi'nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını anlatan Çelik, gerekli çalışmaların ardından bunları aynı merkezde sergileyeceklerini ve dünya kamuoyuna sunacaklarını bildirdi.