Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayseri'de 2 metrelik fil kafatası bulundu

Kayseri'de 7,4 milyon yıllık olduğu tahmin edilen ve diş uzunluğu da dahil 2 metre 40 santimetrelik fil kafatası bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce de fosile rastlanan baraj kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde, bir çobanın ihbarı sonucu kazı çalışması başlatıldı.
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, kazı çalışmalarına katıldı.
 
Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin, Anadolu'da bir başka örneğinin olmadığını belirtti.
 
Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise şunları kaydetti:
 
"Taşhan'da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 santimetre boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası, Kayseri ve Türkiye için çok önemli."
 
Kazılarda çıkarılan fosillerin, Kayseri Bilim Merkezi'nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını anlatan Çelik, gerekli çalışmaların ardından bunları aynı merkezde sergileyeceklerini ve dünya kamuoyuna sunacaklarını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haftanın vizyon filmleri

Haftanın vizyon filmleri

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA