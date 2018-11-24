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Kayseri'de 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, Boğazköprü yol uygulamasında durumundan şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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