Kayseri'de 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

<p> Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, Boğazköprü yol uygulamasında durumundan şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.</p>
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