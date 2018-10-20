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Kayseri'de 400 kilo kaçak ete el konuldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 400 kilo kaçak büyükbaş hayvan eti geçirildi.

  • DHA
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Yeşilhisar ilçesinde ihbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri, bir adrese baskın düzenledi. Baskında, mezbaha dışında hijyenik olmayan şartlarda usulsüz şekilde kesim yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Ele geçirilen 400 kilo kaçak et ise zabıta ekipleri gözetiminde iş makineleri ile kazılan çukura gömülüp, imha edildi. Kaçak kesim yapan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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