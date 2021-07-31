Kayseri'de acı olay... Cansız bedenlerine ulaşıldı

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:26

Melikgazi ilçesinde girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda gözden kaybolan Halimulati Musilimani (10) ve Selma Abdulhamit (16) ile yakınlarını kurtarmaya çalışırken gölde kaybolan Abudushoukuer Tuerxunguli'yi (28) havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında sona gelindi.



Olay yerinde jandarma geniş güvenlik önemli alırken, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri de kaybolan çocuklar ile kadını bulmak için çalışmalara katıldı.

Konya'dan ve Mersin'den Polis Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ikisi kız çocuğu 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından cenazeler, Şehir Mezarlığı'nda bulunan Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenazeler, götürüldükleri Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları Halimulati Musilimani ve Selma Abdulhamit, dün girdikleri gölde gözden kaybolmuş, çocukların yakını Abudushoukuer Tuerxunguli de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca arama çalışması başlatılmıştı.