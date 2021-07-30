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Yaşam

Kayseri'de baraj gölüne giren 2'si çocuk 3 kişi kayboldu

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan 2'si kız çocuğu 3 kişiyi aramak için başlatılan çalışmalara ara verildi.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 21:10 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:10
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Melikgazi ilçesindeki baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları H.M. (10) ve S.A. (16), girdikleri gölde gözden kayboldu.

Çocukların yakını A.T. (28) de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca diğer aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar ile kadını arama çalışması başlattı.

Çalışmaları, aileler de yakından takip ediyor.

Aramalar esnasında fenalık geçiren çocuklarından birinin annesi, olay yerinde bekleyen ambulansta bir süre müşahede altında tutuldu.

Havanın kararmasıyla ekipler çalışmalara ara verdi. Aramaya yarın sabah devam edileceği bildirildi.

Ailelere destek için olay yerine gelen Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Seyyid Abdulkadir Tümtürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, baraj gölünde şu anda ciddi bir rüzgar ve akıntı olduğunu söyledi.

Ailelerin şokta olduğunu anlatan Tümtürk, "Suda şu anda 3 kişi bulunuyor. İki çocuğun suya girmesinden sonra onları kurtarmak için üçüncü kişi suya giriyor. İlgili bütün birimler şu anda burada, bekliyoruz." diye konuştu.

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