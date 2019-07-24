Baraj kıyısından çıktı, 7,5 milyon yıllık!

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Kayseri'de baraj kıyısından 280 fosil çıktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 10 ay önce başlatılan kazı çalışmalarında, fil, zürafa, at ve gergedanlara ait 280 fosil bulundu.

  • DHA
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Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulundu. 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller, uzmanlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Bölgede kazı çalışmaları, 8 kişilik ekip sürdürüyor.
 
 
'7,5 MİLYON YILLIK FOSİLLER GENELLİKLE FİLLERE AİT'
 
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Antropolog Özge Kahya, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile başlattıkları kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Yaklaşık 7,5 milyon yıllık bu fosiller, genellikle fillere ait. 'Bovit' denilen boş boynuzlulara, gergedan ve zürafalara ait örnekler de var. Yaklaşık 111 kilometrelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Yamula Barajı çevresi  bizim konumumuz olmaktadır. Çevril, Taşhan ve Hırka Mahallerinin baraj kıyılarında çalışmalar yapıyoruz" dedi.
 
'KAZILARIMIZ, EKİM AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'
 
Bu yıl ki kazı çalışmalarına Haziran ayında başladıklarını belirten Kahya, "Bu kazı çalışmalarımız ekim sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda bilimsel danışmanlığımızı yapmakta olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlivan bizim bilimsel danışmanlığımızı yapmaktadır. Bugün bir file ait leğen kemiğinin çok iyi korunma durumu olmadığı için alçı çekme uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.
 
 
'30 YIL ÇALIŞMA YAPILMASI MUHTEMEL'
 
Kazı çalışmalarına başladıkları günden bu yana çok sayıda fosil bulduklarını kaydeden Kahya, "Bundan sonra 'Karnivor' dediğimiz etçillere ait premolar ve kanin dişleri bulduk. Karnivorlar çok fazla bulunan bir hayvan değildir. Çok sürü halinde yaşamazlar ve zeki hayvanlardır. Fosilleşme durumları daha azdır. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Geçen seneden bu yana 280 tane fosil çıkardık. Bu rakamlar ilk kurtarma kazısı için ciddi bir rakam. Çoğu da file ait kafatası ve çene parçaları. Kazımızın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 sene daha çalışma yapılması muhtemel" diye konuştu.

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