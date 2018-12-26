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Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal

Kayseri'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 09.15 ve 10.10'da Kayseri'den İstanbul'a hareket edecek uçakların seferleri ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'ndan Kayseri'ye saat 08.45 ve 09.15'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.

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