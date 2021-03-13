İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
Yaşam

Kayseri'de belediye işçisi öldü

Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 22:06 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:06
ABONE OL

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü.

Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.