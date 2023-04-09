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Yaşam

Kayseri'de cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 13:10 - Güncelleme:
Kayseri'de cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki 34 PH 4102 plakalı araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Karakuyu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada M.T. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti, M.K, S.Ş. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile araçtaki cenaze de Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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