AA 21.12.2019 19:50 - Güncelleme: 21.12.2019 19:50

Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Irak uyruklu Celal Kamil İbrahim'in evine düzenlenen operasyonda şüphelinin imal ettiği öne sürülen 100 gram sentetik uyuşturucu ve imalatta kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.