Kayseri’de gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de, yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda meydana gelen olayda 25 öğrenci yemek yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla ve özel araçlarla kentteki hastanelere sevk edilen 25 öğrenci, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de okulda inceleme yaptı.
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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