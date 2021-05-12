Kayseri'de iki grup arasında kavga

DHA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:29

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, G.B. ve kardeşi B.B. yanında getirdiği pompalı tüfekle A.K. ve C.Ç.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan iki kardeş ise polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.