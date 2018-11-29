Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü

<p> Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi Esat Arı, çalıştığı sırada devrilen tahtaya bağlı ipin koluna takılması sonucu 10. kattan düştü. Arı, olay yerinde hayatını kaybetti.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.