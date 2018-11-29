Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü

Kayseri'de inşaat halindeki bir binanın 10. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi Esat Arı, çalıştığı sırada devrilen tahtaya bağlı ipin koluna takılması sonucu 10. kattan düştü. Arı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA