Kayseri'de kafasına kask yerine poşet geçirip motor kullanan sürücü şaşkınlık yarattı
Kayseri'de, trafikte hızla seyreden motor sürücüsünün kafasına kask yerine poşet geçirdiğini gören diğer sürücüler hayretler içinde kaldı.
- İHA
Kayseri'de Kocasinan Bulvarı'nda seyreden sürücüler, bir motosiklet kullanıcısının kafasında kask yerine poşet olduğunu görünce çok şaşırdı. Durumu gören vatandaşlardan biri o anları cep telefonu ile kaydetti.
Seyir halinde gördüğü manzarayı kaydeden vatandaş, "Niye kask takmadın?" diye sorduğu motosiklet sürücüsü, "Yeni çıktı" diye cevap verdi.
Kafasına geçirdiği poşete yolu görebilmek için iki delik açan motosiklet sürücüsü trafikte bu şekilde yolculuk etti.
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