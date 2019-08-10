31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Kayseri-Niğde karakolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç ile 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her 2 araçta da bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı. 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bakan Soylu´dan ´Kemerin Ses Getirsin´ kampanyasına videolu destek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Noterlerde yeni uygulama

Noterlerde yeni uygulama

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

AOÇ arazisinde bulundu... Yıllar öncesinden kaldığı belirlendi

AOÇ arazisinde bulundu... Yıllar öncesinden kaldığı belirlendi

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi
 

POPÜLER HABERLER

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Hacı adayları Arafat'ta

Hacı adayları Arafat'ta

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA