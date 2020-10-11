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Yaşam

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 ölü

Kayseri'de, seyir halindeki motosikletin refüje çarpması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA11 Ekim 2020 Pazar 18:08 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 18:08
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Olay, saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Musa El Yunus (32) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunun kimliği henüz belirsiz Suriyeli 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Suriyeliler otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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