Kayseri'de narkotik operasyonu

AA 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:37

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.



Aramada, 20 kilogram kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü Orhan Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 21 Ekim'de Felahiye ilçesindeki bir evde 58 kilogram kubar esrar ele geçirilmesi ve yine aynı evde başka bir tarihte 2 kilogram esrar yakalanması olayının şüphelisi olduğu öğrenildi.